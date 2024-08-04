فوت ميركاتو: ليجتمع مع ريتشارليسون.. توتنام يستهدف ضم ريتشاردسون

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 20:34

كتب : FilGoal

أمير ريتشاردسون

ليس من أجل مزاولة الجماهير بالتأكيد، لكن لتدعيم الفريق، دخل نادي توتنام في مفاوضات مع نظيره ريمس للتعاقد مع أمير ريتشاردسون لاعب ريمس.

ويتشابه كثيرا ريتشاردسون مع ريتشارليسون، ولذلك من الممكن أن يتم إرباك الجماهير كثيرا بينهما.

وحسب موقع فوت ميركاتو فإن توتنام شاهد لاعب الوسط المغربي عن قرب خلال أولمبياد باريس 2024.

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وتألق ريتشاردسون كثيرا مع المغرب ولذلك لفت انتباه مراقبي النادي الإنجليزي وفقا لموقع فوت ميركاتو.

وأفاد الموقع أن مراقبة توتنام للاعب البالغ من العمر 22 عاما ستستمر في مباراة المغرب ضد إسبانيا المقبلة.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة منافسه إسبانيا في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي أولمبياد 2024 الإثنين المقبل.

وسجل ريتشاردسون هدف واحد خلال البطولة ضد العراق في ختام دور المجموعات.

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