تقرير: مُعذب برشلونة يقترب من الانتقال إلى فالنسيا
الأحد، 04 أغسطس 2024 - 20:18
كتب : FilGoal
اقترب براين زاراجوزا لاعب بايرن ميونيخ من العودة إلى الدوري الإسباني من بوابة فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
بريان زاراجوزا
النادي : بايرن ميونيخ
وانتقل زاراجوزا إلى بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وحسب ماركوس بينيتو الصحفي الإسباني فإن الاتفاق تم بين فالنسيا والنادي البافاري من أجل إعارته إلى الخفافيش.
وشدد بينيتو أن الصفقة لم تغلق بعد ولكن اقتربت من الإتمام.
واشتهر الجناح الإسباني كثيرا بعد مباراة فريقه السابق غرناطة ضد برشلونة في الموسم الماضي بعدما سجل هدفين وتألق كثيرا.
ولعب زاراجوزا 21 مباراة مع غرناطة الموسم الماضي قبل الانضمام لبايرن وخلالها سجل 6 أهداف وصنع هدفين.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع بايرن في 7 مباريات بواقع 171 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.
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