تقرير: مُعذب برشلونة يقترب من الانتقال إلى فالنسيا

اقترب براين زاراجوزا لاعب بايرن ميونيخ من العودة إلى الدوري الإسباني من بوابة فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل زاراجوزا إلى بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وحسب ماركوس بينيتو الصحفي الإسباني فإن الاتفاق تم بين فالنسيا والنادي البافاري من أجل إعارته إلى الخفافيش.

وشدد بينيتو أن الصفقة لم تغلق بعد ولكن اقتربت من الإتمام.

واشتهر الجناح الإسباني كثيرا بعد مباراة فريقه السابق غرناطة ضد برشلونة في الموسم الماضي بعدما سجل هدفين وتألق كثيرا.

ولعب زاراجوزا 21 مباراة مع غرناطة الموسم الماضي قبل الانضمام لبايرن وخلالها سجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع بايرن في 7 مباريات بواقع 171 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

لمعرفة معلومات عنه أكثر من هنا