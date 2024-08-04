تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي يقود المحاولة الأخيرة لمد صراع اللقب أمام زد

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 20:06

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة زد في الدوري الممتاز.

ويحل زد ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل 29 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمود عبد العاطي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة - دودو الجباس - مروان حمدي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 31 مباراة.

وإن لم يفز بيراميدز بينما فاز الأهلي المتصدر بـ 75 نقطة من 29 مباراة أمام المقاولون، سيتم حسم اللقب رسميا.

رمضان صبحي بيراميدز الدوري المصري
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