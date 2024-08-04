أولمبياد باريس - التونسي جوادي ينهي سباق 1500 متر في المركز السادس

حل التونسي أحمد جوادي في المركز السادس بنهائي منافسات سباق 1500 متر سباحة حرة.

وحصد الأمريكي بوبي فينكي المركز الأول والذهبية برقم قياسي عالمي في السباق الذي أقيم اليوم الأحد.

وحقق الأمريكي زمنا قدره 14:30.67 محطما الرقم العالمي المسجل باسم الصيني سان يانج في أولمبياد لندن 2012.

وجاء الإيطالي جريجوريو بالترينيري في المركز الثاني والميدالية الفضية وتبعه الأيرلندي دانييل ويفين في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ووصل جوادي في زمن قدره 14:43.35 ليحل سادسا في الترتيب بفارق 12.68 ثانية عن المتصدر.

وشارك جوادي في سباق 400 متر وحل تاسعا، وفي سباق 800 متر حل رابعا.

ويشارك أيضا في ماراثون 10 آلاف كيلو في محاولته الأخيرة لحصد ميدالية لبلاد تونس، والذي يقام يوم 9 أغسطس المقبل.

وتمتلك تونس 16 ميدالية متنوعة في الأولمبياد من بينها 4 في السباحة.

وحقق أسامة الملولي 3 ميداليات بواقع ذهبية في بكين 2008 في سباق 1500 متر حرة، وذهبية لندن 2012 في ماراثون 10 آلاف كيلومتر، وبرونزية في لندن 2012 في سباق 1500 متر حرة.

كما حقق أحمد حفناوي الذهبية في طوكيو 2020 بسباق 400 متر حرة.