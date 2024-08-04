تشكيل المقاولون - محمد عنتر يقود الهجوم ضد الأهلي

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 19:39

كتب : FilGoal

المقاولون - الزمالك - محمد عنتر

أعلن عماد النحاس المدير الفني لـ المقاولون التشكيل الأساسي لفريقه ضد الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة المؤجلة من الأسبوع 23 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويهاجم النحاس بثلاثي مكون من محمد سالم ومحمد عنتر وجواكيم أوجيري.

وتألق محمد سالم ومحمد عنتر في الفترة الأخيرة إذ ساهم الثنائي في فوز فريقه على الزمالك بعدما سجل كل منه هدف واحد.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين – جوزيف أوشايا

الوسط: أحمد الشيمي – عمر فتحي – محمد مجلي

الهجوم: جواكيم أوجيري – محمد سالم - محمد عنتر

وعلى مقاعد البدلاء:

عامر عامر - أسامة النجار – لؤي وائل – محمود شبراوي – أحمد عبد العزيز "مودي" – محمد عبد الناصر – معز أفولوا – محمود أبو الفتوح – مهند محمد.

ويحتل المقاولون في المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة من 31 مباراة.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 لقاء.

الأهلي المقاولون العرب محمد عنتر محمد سالم
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