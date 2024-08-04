تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام المقاولون.. ولا تغييرات أخرى

دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ مصطفى شوبير في حراسة مرمى فريقه أمام المقاولون العرب.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 23 من الدوري المصري والتي تقام على استاد القاهرة.

واحتفظ كولر بباقي تشكيل فريقه الذي لعب المباراة الماضية ضد البنك الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – رضا سليم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود الزنفلي - خالد عبد الفتاح – عمر كمال – بيرسي تاو – أحمد عبد القادر – أفشة – كريم وليد – محمد عبد الله – أحمد عابدين

ويحتل الأهلي المركز الأول في الدوري برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، ويأتي المقاولون العرب في المركز 17 برصيد 25 نقطة من 31 مباراة.