عُرض على الزمالك مسبقا.. لافيينا يوافق على بيع خالد عبد الشافي إلى البنك الأهلي
الأحد، 04 أغسطس 2024 - 19:15
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي لافيينا موافقته على بيع خالد عبد الشافي لاعب الفريق إلى نظيره البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
خالد عبد الشافي
النادي : لافيينا
ويلعب عبد الشافي في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن.
ويبلغ اللاعب من العمر 23 عاما إذ أنه من مواليد 2001 ويستطيع اللعب كقلب دفاع إلى جانب مركز الظهير الأيمن.
ومن المقرر أن يوقع عبد الشافي على عقد مدته 4 أعوام.
ويعتبر اللاعب من ناشئي لافيينا.
وعلم FilGoal.com في وقت سابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية أن اللاعب تم عرضه على الزمالك من قبل أحمد عيد عبد الملك مدرب الفريق السابق، إذ أشاد بقدراته لمسؤولي الزمالك.
ويحتل البنك الأهلي المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 32 مباراة لعبها.
ويقود طارق مصطفى تدريب البنك الأهلي.
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