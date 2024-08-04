ضمنهم كييزا وتشيزني.. موتا: من لم يُستدعى لودية الفريق سيرحل

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 18:59

كتب : FilGoal

كييزا - يوفنتوس - فيرونا

شدد تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس أن كل من لم يستدعى لودية الفريق الأخيرة سيرحل من النادي.

وتعادل يوفنتوس ضد بريست بهدفين لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما السبت الماضي.

وقال المدرب الإيطالي عقب المباراة: "فيديريكو كييزا وجميع اللاعبين الآخرين الذين لم يتم استدعاؤهم للمباراة، ليسوا جزءا من المشروع، لقد كنا واضحين معهم، عليهم العثور على ناد جديد".

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واختتم "لقد تم اتخاذ القرار وعليهم الرحيل في أسرع وقت ممكن".

وكان خارج المباراة كل من كييزا وفويتشيك تشيزني وويستون ماكيني وماتيا دي شيليو وأرثر ميلو وفيليب كوستيتش وهانس نيكولوسي كافيليا ودانييلي روجاني.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت في وقت سابق أن إدارة النادي الإيطالي واضحة بشأن رغبتها في بيع كييزا خلال الصيف الجاري ولذلك تم استبعاده من ودية الفريق.

وينتهي عقد كييزا بنهاية الموسم الجديد ولذلك يحق له التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل حال عدم رحيله.

ودخل نادي روما بقوة للتعاقد مع كييزا في الفترة الماضية، لكن لم يجد جديد بشأن الأمر حتى الآن.

الدوري الإيطالي فيدريركو كييزا يوفنتوس تشيزني تياجو موتا
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