أولمبياد باريس – يد.. تأهل فرنسا بصعوبة من مجموعة مصر بعد الفوز على المجر

انتصر منتخب فرنسا لكرة اليد على منافسه المجر بنتيجة 24-20 في المباراة الختامية من دور المجموعات بـ أولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب فرنسا بصعوبة إلى دور ربع النهائي بعدما حسم المركز الرابع في المجموعة برصيد 5 نقاط.

وتضم المجموعة الثانية كل من الدنمارك ومصر والنرويج والأرجنتين بجانب طرفي هذه المباراة.

وحقق الديوك الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مرتين.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا منافسه ألمانيا يوم 7 أغسطس الموافق الأربعاء المقبل.

ويتصدر منتخب الدنمارك ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، ويليه مصر بـ7 نقاط، ثم النرويج في المركز الثالث بـ6 نقاط، وفرنسا في المركز الرابع بـ5 نقاط، والمجر في المركز الخامس بنقطتين، ويتذيل منتخب الأرجنيتن دون نقاط إذ خسر جميع مبارياته.

ويتواجد منتخب مصر في المركز الثاني مؤقتا في انتظار نتيجة الدنمارك أمام النرويج، وفي حال عدم فوز النرويج يضمن الفراعنة الوصافة.

وينتظر منتخب مصر منافسه في ربع النهائي والمقرر إقامته يوم الأربعاء القادم.