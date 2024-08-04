أولمبياد باريس – إنجاز تاريخي.. نجامبا تضمن حصد أول ميدالية لفريق اللاجئين

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 18:09

كتب : FilGoal

سيندي نجامبا

دخلت الملاكمة الكاميرونية سيندي نجامبا التاريخ بحصولها على ميدالية في أولمبياد باريس بتمثيل فريق اللاجئين.

وضمنت نجامبا الحصول على ميدالية أولمبية بعد الوصول إلى نصف النهائي عقب فوزها على الفرنسية دافينا ميشيل في وزن الـ75 كيلو جرام.

وستخوض مباراة نصف النهائي يوم الجمعة المقبل، وستحصد على الأقل الميدالية البرونزية.

وانضمت نجامبا إلى فريق اللاجئين الذي يتكون من 37 رياضيا عقب دخولها برنامج اللاجئين التابع للجنة الأولمبية الدولية بعد جائحة كوفيد 19.

وتعيش نجامبا حاليا في إنجلترا منذ أن كانت تبلغ من العمر 11 عاما ولم تحصل على الجنسية الإنجليزية بعد.

ملاكمة أولمبياد باريس باريس 2024 سيندي نجامبا
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