أولمبياد باريس - دجوكوفيتش يحقق ما كان ينقصه ويفوز بذهبية التنس ضد ألكاراز

حقق الصربي نوفاك دجوكوفيتش ذهبية فردي التنس للرجال في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، بعد فوزه على الإسباني كارلوس ألكاراز.

واستطاع نوفاك تحقيق الميدالية بعد الفوز على ألكاراز بشوطين دون مقابل.

وتعد الميدالية الذهبية هي الأولى لـ نوفاك في تاريخ مشاركاته في دورات الألعاب الأولمبية.

وأصبح دجوكوفيتش أكبر لاعب يحقق الميدالية الذهبية لفردي التنس في الأولمبياد بعمر 37 سنة.

وسبق لـ دجوكوفيتش تحقيق المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان ينقص دجوكوفيتش الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية وهي الإنجاز الوحيد الذي كان لم يحققه قبل أولمبياد باريس، وذلك بعدما فاز بـ24 بطولة جراند سلام.