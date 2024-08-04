قرار حاسم من فيتور روكي تجاه عرض الهلال

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 17:37

كتب : FilGoal

فيتور روكي - برشلونة

حسم فيتور روكي لاعب برشلونة قراره بشأن العرض المقدم له من الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وواجه روكي عدة مشاكل مع برشلونة الموسم المنقضي بسبب عدم لعبه بشكل منتظم تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب البرازيلي رفض عرض الهلال.

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وتعد هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها روكي عرض الهلال.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية في وقت سابق، أن برشلونة وافق على انتقال فيتور روكي إلى الهلال هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة ذاتها سابقا أن اللاعب يرغب الاستمرار في أوروبا لكن النادي الكاتالوني يحاول إقناعه بالعرض السعودي.

صحيفة ريبوبليكا ذكرت منذ أيام أن لاتسيو يحاول ضم روكي تعويضا عن عدم التعاقد مع ماسون جرينوود جناح مانشستر يونايتد والذي انتقل إلى مارسيليا.

وكشفت الصحيفة أن روكي هو من كان يقصده كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو بأنه أفضل من جرينوود بـ 10 مرات.

لكن برشلونة يبحث عن العرض المالي الأعلى لذلك يجد في الهلال الوجهة الأنسب لضم روكي.

وكان برشلونة قد ضم روكي البالغ 19 عاما، في صيف 2023 قادما من باراناينسي البرازيلي في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو.

ولعب البرازيلي الشاب فيتور روكي 13 مباراة مع برشلونة وسجل له هدفين.

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