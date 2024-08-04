أولمبياد باريس - الأولى للعرب.. الجزائرية كيليا نمور تحقق ذهبية الجمباز الفني

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 17:27

كتب : FilGoal

الجزائرية كيليا نمور لاعبة الجمباز

حصلت كيليا نمور لاعبة الجماز الجزائرية على الميدالية الذهبية في أولمبيا باريس 2024.

وأنهت كيليا منتافسات الجمباز للعارضتين المتوازيتين مختلف الارتفاعات في الجمباز الفنيالفني بالمركز الأول وبرصيد 15.700 نقطة.

الذهبية هي الأولى للدول العربية خلال أولمبياد باريس الحالية والميدالية الثالثة بعد برونزية مصرية وفضية لتونس.

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كيليا شاركت في أولمبياد طوكيو تحت علم فرنسا ولكنها تعرضت للإصابة ورفض الاتحاد تسجيلها من جديد لتشارك برفقة الجزائر في أولمبياد باريس الحالية.

وتبلغ كيليا نيمور 18 عاما.

وحصلت الجزائر وقارة إفريقيا على أول ميدالية لهم في تاريخ لعبة الجمباز بتاريخ الأولمبياد.

الذهبية هي الأولى للجزائر منذ أولمبياد لندن 2012.

وحصلت الصينية كوي كيان على الميدالية الفضية، بينما حصلت الأمريكية سونيسا لي على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

أولمبياد باريس 2024 كيليان نيمور الجزائر
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