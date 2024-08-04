عمر خضر يسجل هدفه الأول بقميص أستون فيلا

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 16:50

كتب : FilGoal

عمر خضر

سجل عمر خضر أول أهدافه بقميص أستون فيلا بعد الانضمام بشكل رسمي للفريق.

عمر خضر

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

وكان أستون فيلا قد أعلن إتمام تعاقده مع عمر خضر بشكل رسمي العام الماضي ولكن تأجل إنضمام اللاعب لحين بلوغ السن القانوني (18 عاما).

ويلعب خضر مع الفريق الرديف لأستون فيلا في بطولة ودية استعدادا للموسم الجديد.

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وشارك خضر في مباراة فريقه ضد إيستيرن بينجال والتي أقيمت من 50 دقيقة وفاز بها أستون فيلا بأربعة أهداف دون مقابل.

وسجل خضر الهدف الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بد أن راوغ المدافع.

وكان نادي أستون فيلا الإنجليزي قد أعلن التعاقد مع عمر خضر قادما من نادي زد في أغسطس الماضي.

يأتي ذلك بعدما قضى اللاعب فترة معايشة مع أستون فيلا في العام الماضي.

وكشف أستون فيلا عن التعاقد مع عمر خضر بحضور أحمد المحمدي قائد منتخب مصر وأستون فيلا السابق.

ويمثل هذا الاتفاق أول توقيع للاعب منذ أن أبرم أستون فيلا ونادي زد اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام.

وقضى عمر خضر بعض الوقت في مركز تدريبات أستون فيلا في وقت سابق، حيث قام بزيارة مركز الأداء العالي والتقى بالفريق.

عمر خضر أستون فيلا
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