البنك الأهلي يجدد تعاقده مع إسحاق يعقوب

أعلن نادي البنك الأهلي تمديد تعاقده مع لاعبه إسحاق يعقوب.

وأشار البنك الأهلي إلى أن يعقوب قد وقع على عقد لمدة موسمين مقبلين.

وكان تعاقد يعقوب ينتهي بنهاية الموسم الحالي قبل أن يمدده النادي.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الزمالك استطلع رأي إسحاق يعقوب لاعب البنك الأهلي لضمه في صفقة انتقال حر قبل تجديد تعاقده مع اللاعب.

يعقوب صاحب الـ30 عاما يلعب في البنك الأهلي منذ صيف 2021 قالدما من وادي دجلة.

ويجيد يعقوب اللعب في مركزي الظهير والجناح الأيسر.

وشارك يعقوب خلال الموسم الحالي مع البنك الأهلي في 30 مباراة وصنع خلالها 7 أهداف.