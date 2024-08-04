أولمبياد باريس - يد.. أحمد عادل: نتمنى تجنب مواجهة الدنمارك في نصف النهائي

شدد أحمد عادل لاعب منتخب مصر لكرة اليد على أن فريقه يتمنى تجنب مواجهة الدنمارك في نصف النهائي.

وقال عادل في تصريحات للمركز الإعلامي لمصر: "مباراة الأرجنتين كانت صعبة ولكننا استطعنا التركيز في الشوط الثاني وحسم المباراة".

وتابع "نتمنى الابتعاد عن مواجهة الدنمارك في نصف النهائي".

وتابع "دعم الجماهير للمنتخب أمر جيد للغاية ويدفعنا لتقديم المزيد من الجهد داخل الملعب".

واختتم منتخب مصر لرجال كرة اليد مشواره في دور المجموعات بفوز كبير على الأرجنتين بنتيجة 34-27.

وحول الفراعنة تأخرهم في الشوط الأول إلى انتصار مستحق ليصعد منتخب مصر إلى الوصافة مؤقتا.

وجمع المنتخب المصري 7 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل مقابل خسارة وحيدة كانت أمام الدنمارك.

وصعد منتخب مصر إلى المركز الثاني مؤقتا في انتظار نتيجة الدنمارك أمام النرويج، وفي حال عدم فوز النرويج يضمن الفراعنة الوصافة.

وينتظر منتخب مصر منافسه في ربع النهائي والمقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل.