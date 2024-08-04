أولمبياد باريس - دودو يتحدث عن عودة من إصابة الرباط الصليبي.. وموقف منتخب اليد

كشف أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر لكرة اليد عن موقف الفريق من ربع النهائي وتفاصيل عودته من إصابة القطع في الرباط الصليبي.

وحقق منتخب مصر الفوز على الأرجنتين بنتيجة 34-27 في ختام مباريات دور المجموعات وحول تأخره من الخسارة 14-15 في الشوط الأول.

وقال أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر لكرة اليد عبر قناة بي إن سبورتس: "عدت من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي".

وكشف دودو "آخر شهر في التأهيل تواجدت مع المنتخب للتدرب أكثر وأشكرهم على مساعدتي في العودة مجددا".

وتابع "المجموعة الأخرى كل الفرق تفوز على بعضها البعض، الأولمبياد تضم أقوى 12 منتخبا".

واختتم دودو تصريحاته "الهدف لدينا هو الفوز على أي منافس".

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على الأرجنتين 34-27 في ختام منافسات دور المجموعات.

وصعد الفراعنة إلى الوصافة مؤقتا برصيد 7 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل مقابل خسارة وحيدة من الدنمارك.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة في ربع النهائي يوم الأربعاء.

ولم يتحدد منافس الفراعنة حتى الآن في انتظار نتائج المجموعة الأخرى.