مصدر مقرب من الجزيري لـ في الجول: الزمالك فاوض وكيل اللاعب لتمديد تعاقده

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 15:05

كتب : FilGoal

سيف الجزيري

كشف مصدر مقرب من سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك عن وجود مفاوضات من أجل تمديد تعاقده مع الفريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الزمالك تحدث مع حازم فتوح وكيل اللاعب حول إمكانية تجديد لاعبه واللاعب رحب بالفكرة وينتظر عقد جلسة أخيرة لحسم ملف التجديد، السبب الوحيد لرحيل الجزيري سيكون تلقيه عرض كبير خارج مصر ولكنه سعيد بالتواجد في الزمالك".

وانتقل الجزيري للزمالك قادما من المقاولون العرب في 2021.

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ولعب الجزيري 127 مباراة بقميص الزمالك منذ الانضمام للفريق وخلالها سجل 35 هدفا وصنع 19.

وخلال الموسم الحالي سجل الجزيري 9 أهداف خلال 28 مباراة.

ويعد الجزيري هو هداف اللاعبين العرب غير المصريين في الدوري المصري على مدار تاريخه.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن المصري صاحب المركز الثالث.

سيف الدين الجزيري الزمالك الدوري المصري الممتاز
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