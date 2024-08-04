أولمبياد باريس - هنداوي: أسعى لتقديم أقصى ما لدي.. ونريد أن نكون على قدر المسؤولية

أعرب كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد عن سعادته بالأداء والفوز على الأرجنتين.

وحقق منتخب مصر الفوز على الأرجنتين بنتيجة 34-27 في ختام مباريات دور المجموعات وحول تأخره من الخسارة 14-15 في الشوط الأول.

وقال كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد عبر قناة بي إن سبورتس: "التوفيق من ربنا وأحاول فقط تقديم أقصى ما لدي وأتمنى التوفيق للفريق في المباراة المقبلة".

وشدد "أريد أن نكون على قدر المسؤولية بغض النظر عن المنافس ونتمنى الذهاب لأبعد نقطة".

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على الأرجنتين 34-27 في ختام منافسات دور المجموعات.

وجاء النصف الثاني من الشوط بسيطرة مصرية تامة مع تألق كريم هنداوي في حراسة المرمى.

بينما تألق كريم هنداوي وتصدى لـ 15 تسديدة من 42.

وصعد الفراعنة إلى الوصافة مؤقتا برصيد 7 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل مقابل خسارة وحيدة من الدنمارك.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة في ربع النهائي يوم الأربعاء.

ولم يتحدد منافس الفراعنة حتى الآن في انتظار نتائج المجموعة الأخرى.