أولمبياد باريس - سيف الدرع: ربما شعرنا بالاطمئنان ضد الأرجنتين.. وسر العودة

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 14:51

كتب : محمد سمير

سيف الدرع - جيمس باركر - مصر ضد الأرجنتين كرة يد

يرى سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد أن اللاعبين ربما اطمئنوا بسبب حسم التأهل قبل مواجهة الأرجنتين.

وحقق منتخب مصر الفوز على الأرجنتين بنتيجة 34-27 في ختام مباريات دور المجموعات وحول تأخره من الخسارة 14-15 في الشوط الأول.

وقال سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد عبر قناة بي إن سبورتس: "بدايتنا لم تكن جيدة أمام الأرجنتين، ربما كان ذلك بسبب شعورنا بالاطمئنان بعض الشيء لحسمنا التأهل مبكرا".

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وكشف الدرع "تحدثنا مع بعضنا البعض بين الشوطين ويجب أن نظهر شخصية البطل وهذا ما حدث".

واختتم تصريحاته "لا نعلم من سيتأهل بالمجموعة الأخرى، لا يمكنني القول باختيار السويد أو إسبانيا لأنهم فرق قوية".

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على الأرجنتين 34-27 في ختام منافسات دور المجموعات.

وصعد الفراعنة إلى الوصافة مؤقتا برصيد 7 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل مقابل خسارة وحيدة من الدنمارك.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة في ربع النهائي يوم الأربعاء.

ولم يتحدد منافس الفراعنة حتى الآن في انتظار نتائج المجموعة الأخرى.

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