أولمبياد باريس - بكار: لا يهم من المنافس المقبل.. والسبب في التأخر أمام الأرجنتين

برر عمر الوكيل "بكار" تأخر منتخب مصر أمام الأرجنتين في البداية قبل الفوز في ختام دور المجموعات.

وحقق منتخب مصر الفوز على الأرجنتين بنتيجة 34-27 في ختام مباريات دور المجموعات.

وقال عمر الوكيل بكار لاعب منتخب مصر لكرة اليد عبر قناة بي إن سبورتس: "جميع المباريات قوية، ربما ضغط اللقاءات السابقة تسبب في تأخرنا أمام الأرجنتين في البداية".

وتابع "لكن الحمد لله عدنا بشكل جيد وحققنا الفوز في النهاية".

أما عن اختياره لمنافس في ربع النهائي أجاب "كل المباريات قوية وأي مواجهة لا تقبل القسمة على 2".

واختتم بكار تصريحاته "لا بديل عن الفوز في كل الأحوال من أجل استكمال المشوار".

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على الأرجنتين 34-27 في ختام منافسات دور المجموعات.

وصعد الفراعنة إلى الوصافة مؤقتا برصيد 7 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل مقابل خسارة وحيدة من الدنمارك.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة في ربع النهائي يوم الأربعاء.

ولم يتحدد منافس الفراعنة حتى الآن في انتظار نتائج المجموعة الأخرى.