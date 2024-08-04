انتهت أولمبياد باريس - مصر (34)-(27) الأرجنتين.. فوز جديد للفراعنة

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 11:47

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة يد

يختتم منتخب مصر لرجال كرة اليد منافساته في دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين.

وفاز منتخب مصر على المجر والنرويج وتعادل مع فرنسا بينما خسر أمام الدنمارك.

وحال تحقيق الفراعنة الفوز ضد الأرجنتين مع عدم فوز النرويج على الدنمارك يتأهل منتخب مصر في المركز الثاني للمجموعة.

وتنطلق مواجهة مصر ضد الأرجنتين في الثانية عشر ظهرا، بينما مباريات ربع النهائي ستكون الأربعاء.

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نهاية اللقاء بفوز مصر بنتيجة 34-27

ق54 الفارق يتسع والنتيجة 30-25 لصالح مصر

ق49 دودو يوسع الفارق 26-23

ق44 علي زين يتقدم لمصر 23-22

ق38:45 تعادل من جديد وإيقاف دقيقتين ليحيى خالد 19-19

ق35:22 تقدم منتخب مصر بنتيجة 19-16

ق33:45 أول تقدم مصري في المباراة بهدف يحيى خالد 17-16

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 تأخر منتخب مصر في الثانية الأخيرة والنتيجة 15-14 لصالح الأرجنتين

ق28 التعااااااااادل عن طريق بكار 14-14

ق25 تقلص الفارق والنتيجة 14-12 للأرجنتين

ق16:30 كريم هنداوي يتألق وعلي زين يسجل من صاروخية والنتيجة 9-7 للأرجنتين

ق15 الفارق ثلاثة أهداف وتقدم الأرجنتين 9-6 ووقت مستقطع جديد

ق12 تأخر مصر بثلاثة أهداف والنتيجة 8-5 لصالح الأرجنتين

ق8 تقدم الأرجنتين مجددا 6-5

ق5:35 أول تقدم للفراعنة بعد هدفين لسند 5-4

ق4:45 تقدم الأرجنتين 4-3

ق4 هدف هنا وآخر هناك 3-3

انطلاق المباراة

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