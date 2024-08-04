كورتوا: إندريك يشبه هازارد عندما التقيته في تشيلسي.. وجولر مختلف عن الموسم الماضي

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 11:10

كتب : FilGoal

تقديم إندريك كلاعب لريال مدريد

يرى تيبو كورتوا أن إندريك يشبه هازارد عندما القتاه في تشيلسي.

إندريك دا سوزا

النادي : ريال مدريد

أردا جولر

النادي : ريال مدريد

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وخسر ريال مدريد من برشلونة وديا بهدفين مقابل هدف في مباراة استعدادية للموسم الجديد.

وقال كورتوا للصحفيين عقب المباراة: "إنها فقط فترة الإعداد ونحن نعمل بكل تأكيد وهناك بعض الأشياء يمكن أن نحسنها".

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وواصل "في النهاية هذه مباراة ودية لا تقدم أكثر من هيبة الفريق في فترة الإعداد، لا نشعر بالقلق ولكن علينا أن نعمل أكثر على تسجيل المزيد من الأهداف يوم الثلاثاء وترك صورة أفضل".

وتابع "إندريك يملك الكثير من القوة ولكن ربما عليه أن يكون أكثر هدوء، لا أقول أنه يشعر بالتوتر ولكنه أمر طبيعي لأنك تلعب في ريال مدريد وفي المباريات الكبيرة يجب أن تشعر ببعض التوتر ولكن في التدريبات يمكنك أن ترى أنه يتمتع بالمهارة والقوة".

وأضاف "إندريك ليس طويلا ولكنه يملك قوة كبيرة في قدمه، يشبه قليلا هازارد عندما التقيته في تشيلسي، يمكنك أن تركله ولكنه سيظل واقفا، هو قوي جدا عندما يسدد وسيكون أفضل وأفضل".

وشدد "أردا جولر مختلف عما كان عليه في الموسم الماضي، بعدما أصيب في الركبة عمل كثيرا والآن يمكنك أن ترى أن جسده أصبح مختلف، تمريراته رائعة ولدينا لاعبين رائعين سيقاتلون من أجل مراكزهم وهذا ما يساعد ريال مدريد على التتويج بالبطولات".

وسيلعب ريال مدريد وديته المقبلة ضد تشيلسي فجر يوم الأربعاء المقبل.

ريال مدريد تيبو كورتوا إندريك أردا جولر
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