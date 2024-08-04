انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية 4 أغسطس.. فوز اليد وسلاح الشيش ثامنا

تستأنف مشاركات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم 4 أغسطس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

الرماية

عمر خالد ينهي منافسات 25 متر مسدس ضغط في المركز 24 برصيد 576 نقطة. (التفاصيل من هنا)

عمر خالد ينهي المرحلة الأولى في المركز 17 بعد تحقيق 288 نقطة.

يتأهل أول ستة لاعبين فقط إلى النهائي.

انطلاق منافسات الرماية

عمر خالد - تصفيات 25م مسدس ضغط

أميرة أبو شقة تنهي منافسات السكيت في المركز 29 والأخير برصيد 107 من 125 نقطة لتودع المنافسات. (التفاصيل من هنا)

أمير أبو شقة - اليوم الثاني من تصفيات سكيت

السلاح

منتخب مصر ينهي مشاركته في المركز الثامن بالخسارة من كندا. (طالع التفاصيل)

مصر × أمريكا - ربع نهائي فرق رجال الشيش

نهاية المباراة بفوز أمريكا بنتيجة 45-35 (التفاصيل من هنا)

نهاية الفترة الثامنة بتقدم أمريكا 40-32.

نهاية الفترة السابعة بتقدم أمريكا بنتيجة 35-32.

نهاية الفترة السادسة بتقدم أمريكا 26-24.

نهاية الفترة الخامسة بتقدم مصر 23-22.

نهاية الفترة الرابعة 20-19 لمصر.

نهاية الفترة الثالثة بتقدم أمريكا 15-13.

نهاية الفترة الثانية بقدم مصر 10-5.

نهاية الفترة الأولى 5-3 لصالح مصر.

بداية المباراة

الشراع

خلود منسي أنهت السباق السابع في المركز 35، والثامن في المركز الـ 36. (طالع التفاصيل)

علي بدوي أنهى السباق السابع في المركز الـ 29 والثامن في المركز الـ 39.

كرة يد

مصر × الأرجنتين - ختام دور المجموعات (التفاصيل من هنا)