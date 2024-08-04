مواعيد مباريات الأحد 4 أغسطس 2024.. مواجهتان في سباق قمة الدوري

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 10:27

كتب : FilGoal

الأهلي

تقام مساء اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2024 مواجهتان في سباق قمة الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يلعب الأهلي أمام المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 23 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما في نفس التوقيت يستضيف بيراميدز فريق زد في المباراة المؤجلة من الجولة 29.

ويقام اللقاء على استاد الدفاع الجوي.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

كرة يد

يختتم منتخب مصر لرجال كرة اليد مشواره في دور المجموعات بمنافسات أولمبياد باريس 2024.

ويواجه الفراعنة منتخب الأرجنتين في الثانية عشر ظهرا.

وكان منتخب مصر قد حسم التأهل إلى ربع النهائي.

الأهلي كرة يد منتخب مصر
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