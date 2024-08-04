باو فيكتور يحسم كلاسيكو فليك الأول.. برشلونة يهزم ريال مدريد في أمريكا

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 05:00

كتب : FilGoal

باو فيكتور

في كلاسيكو هانزي فليك الأول -وديا بطبيعة الحال- تغلب برشلونة بمدربه الجديد على غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتألق باو فيكتور جناح برشلونة الواعد ليسجل هدفي الفوز في الكلاسيكو، بعد أن سجل أمام مانشستر سيتي في المباراة الماضية.

المباراة التي انطلقت في موعدها عكس تقارير تأجيلها، توقفت بعد 11 دقيقة لمدة تفوق الساعة بسبب الأحوال الجوية.

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وبدأ ريال مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - فران جارسيا

خط الوسط: ماريو مارتين - لوكا مودريتش - داني سيبايوس

خط الهجوم: أردا جولر - إندريك - براهيم دياز

فيما جاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: أليكس فالي أندرياس كريستنسن - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك بيرنال - مارك كاسادو - أوناي هيرنانديز

خط الهجوم: باو فيكتور - روبرت ليفاندوفسكي - بابلو توري

حاول باو فيكتور برأسية في الدقيقة 7 تصدى لها تيبو كورتوا.

وبعد عودة المباراة من توقفها الطويل، سجل أردا جولر هدفا تم إلغاؤه بداعي التسلل في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 42 سجل باو فيكتور الهدف الأول برأسية بعد تمريرة من روبرت ليفاندوفسكي.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى فليك 3 تبديلات بنزول جيرارد مارتن وكويم جونينت وسيرجي دومينيجز بدلا من أليخاندرو بالدي وأوناي هيرنانديز وأندرياس كريستنسن.

وحاول باو فيكتور في الدقيقة 53 من عرضية وصلته ولكن التسديدة أتت سيئة بجوار القائم.

وسريعا في الدقيقة 54 سجل فيكتور الهدف الثاني بتسديدة موفقة بين قدمي كورتوا، بعد عرضية من أليكس فالي.

وأتى فينيسيوس جونيور وخوان مارتينيز بدلا من براهيم دياز وإيدر ميليتاو في الدقيقة 56.

ثم أجرى فليك 5 تبديلات في الدقيقة 64 بنزول رافينيا وإيناكي بينيا وجيلي فيرنانديز وهيكتور فورت وميكايل فاي بدلا من باو فيكتور ومارك أندريه تير شتيجن وبابلو توري وإينيجو مارتينيز وأليكس فالي.

على الجانب الآخر حل نيكو باز وجاكوبو رامون ورافاييل أوبرادور بدلا من إندريك وأنطونيو روديجير وفران جارسيا.

ثم أتى لورينزو بدلا من لوكاس فاسكيز في الدقيقة 76، وهو ما قابله الثلاثي الكتالوني فيتور روكي وإلكاي جوندوجان ونوح درويش بدلا من روبرت ليفاندوفسكي ومارك بيرنال ومارك كاسادو.

وفي الدقيقة 81 نيكو باز الفارق بعد تمريرة من أردا جولر، ليسجل هدف مدريد الوحيد.

وهذه كانت ثالث مباريات برشلونة الودية، حيث فاز على أولوت 1-0 قبل بداية الجولة الأمريكية، ثم فاز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

أما ريال مدريد فقد لعب ودية أولى ضد ميلان في الولايات المتحدة، وخسرها 1-0.

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