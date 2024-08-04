انتهى الكلاسيكو الودي - ريال مدريد (1)-(2) برشلونة

يلعب ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو الودي على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض هانزي فليك مدرب برشلونة الجديد الكلاسيكو الأول له، ليس الرسمي بالطبع.

ويتواجد فينيسيوس جونيور ورودريجو على مقاعد بدلاء ريال مدريد.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - فران جارسيا

خط الوسط: ماريو مارتين - لوكا مودريتش - داني سيبايوس

خط الهجوم: أردا جولر - إندريك - براهيم دياز

فيما جاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: أليكس فالي أندرياس كريستنسن - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك بيرنال - مارك كاسادو - أوناي هيرنانديز

خط الهجوم: باو فيكتور - روبرت ليفاندوفسكي - بابلو توري

ولعب برشلونة مباراتين وديتين حتى الآن، حيث فاز على أولوت 1-0 قبل بداية الجولة الأمريكية، ثم فاز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

أما ريال مدريد فقد لعب ودية أولى ضد ميلان في الولايات المتحدة، وخسرها 1-0.

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ق 81 جوووول نيكو باز يقلص الفارق بعد تمريرة من أردا جولر

ق 77 فيتور روكي وإلكاي جوندوجان ونوح درويش بدلا من روبرت ليفاندوفسكي ومارك بيرنال ومارك كاسادو

ق 76 لورينزو بدلا من لوكاس فاسكيز

ق 67 نيكو باز وجاكوبو رامون ورافاييل أوبرادور بدلا من إندريك وأنطونيو روديجير وفران جارسيا

ق 64 رافينيا وإيناكي بينيا وجيلي فيرنانديز وهيكتور فورت وميكايل فاي بدلا من باو فيكتور ومارك أندريه تير شتيجن وبابلو توري وإينيجو مارتينيز وأليكس فالي

ق 56 نزول فينيسيوس جونيور وخوان مارتينيز بدلا من براهيم دياز وإيدر ميليتاو

ق 54 جووووول باو فيكتور يسجل الثاني بين قدمي كورتوا بعد عرضية من أليكس فالي

ق 53 عرضية تصل إلى باو فيكتور ولكن تسديدة سيئة بجوار القائم

ق 46 جيرارد مارتن وكويم جونينت وسيرجي دومينيجز بدلا من أليخاندرو بالدي وأوناي هيرنانديز وأندرياس كريستنسن

استراحة

ق 42 جووول باو فيكتور يسجل بعد تمريرة من ليفاندوفسكي

ق 22 هدف ملغي من أردا جولر بسبب التسلل

عودة المباراة أخيرا بعد توقف دام لأكثر من ساعة

ق 11 إيقاف المباراة بسبب الأحوال الجوية

ق 7 رأسية من باو فيكتور يتصدى لها كورتوا

بداية المباراة