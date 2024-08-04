السوبر البرتغالي - عودة لا تتكرر من بورتو تقوده للقب الـ 24 أمام سبورتنج لشبونة

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 01:38

كتب : FilGoal

إيفان خايمي - بورتو

حقق بورتو عودة خيالية وفاز بلقب كأس السوبر البرتغالي على حساب سبورتنج لشبونة بقلب تأخره من 3-0 لفوز 4-3.

ورفع بورتو رصيده لـ 23 لقبا في كأس السوبر المحلي ويليه بنفيكا وسبورتنج لشبونة برصيد 9 ألقاب لكل فريق.

ويعد ذلك ثاني ألقاب أندري فياش بواش رئيس النادي بعدما حقق لقب كأس البرتغال على حساب لشبونة أيضا الموسم الماضي.

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وحافظ بورتو على اللقب للموسم الثاني على التوالي بعدما فاز في نسخة 2023 على تونديلا بنتيجة 3-0.

وتقدم سبورتنج لشبونة بنتيجة 3-0 في أول 24 دقيقة.

جونكالو إيناسيو افتتح التسجيل في الدقيقة 6 وتبعه بعد 3 دقائق بيدرو جونشفاليش.

وفي الدقيقة 24 سجل البرتغالي جيوفاني كينيدا البالغ 17 عاما الهدف الثالث.

البرازيلي جالينو سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 28 ليبقي على آمال التنين في العودة.

وخلال دقيقتين في الشوط الثاني عاد التنين ليبسط سيطرته على اللقاء، فسجل نيكو هدف بورتو الثاني في الدقيقة 64 وأعاد جالينو الأمور لنصابها في الدقيقة 66.

انتقل الفريقان لشوطين إضافيين وفي الدقيقة 101 سجل إيفان خايمي هدف فوز بورتو باللقب وقلب الطاولة على لشبونة بطل الموسم الماضي.

ورفع التنين البرتغالي رصيده من الألقاب لـ 86 لقبا متنوعا بين محليا وقاريا.

بورتو سبورتنج لشبونة السوبر البرتغالي
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