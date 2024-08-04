أولمبياد باريس - ميكالي: لا نعرف مدى قوة إصابة زيزو

أقر روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن ليس معلومات حتى الآن حول إصابة أحمد مصطفى زيزو.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على منافسه باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 بركلات الترجيح وخرج زيزو مصابا.

وقال المدرب البرازيلي عبر أون تايم سبورتس: "التدريب على ضربات الجزاء كان جزءا أساسيا في المران، وتمكنا من تحسين مستوانا فيها، وعملنا بشكل جيد ووصلنا لإحصائيات جيدة، وكان من المهم جدا أن نتقنها".

وأضاف "من المهم أن ندافع بداية من المهاجمين، يجب أن يقوم الفريق بالأدوار الدفاعية".

وأكمل "حتى الأدوار الهجومية تبدأ من قدم حارس المرمى، عندما يكون في مواجهتك 11 لاعبا يلعبون ككتلة واحدة فذلك يصعب المهمة على المنافس".

وشدد "حارس المرمى يجب أن يقرأ المباراة لكي يستطيع أن يبدأ الهجمة بشكل صحيح سواء بالقدم أو باليد، ويجب استغلال اللاعب الحر من المراقبة، ويجب التمركز في المساحات الخالية سواء زيزو أو شحاتة، حسب موقف كل هجمة، حمزة علاء لديه ميزة بناء الهجمة".

وأنهى حديثه قائلا: "ليس لدينا معلومات بمدى قوة إصابة زيزو، الطبيب سيخبرنا عن حالته، زيزو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا".

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة فرنسا صاحبة الأرض في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل.