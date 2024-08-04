أولمبياد باريس - تعدادها 179 ألف.. ألفريد تحقق ميدالية أولى في تاريخ سانت لوسيا

حققت جوليان ألفريد من جزيرة سانت لوسيا أول ميدالية أولمبية في تاريخ بلادها بإحراز ذهبية سباق 100 متر سيدات.

وتفوقت ألفريد على الأمريكية شاكاري ريتشاردسون التي حققت الفضية في مفاجأة كبرى.

ألفريد البالغة 23 عاما أنهت السباق بزمن قدره 10.72 ثانية متفوقة على شاكاري التي حققت زمنا قدره 10.87 ثانية.

سانت لوسيا هي جزيرة في شرق البحر الكاريبي بالقرب من قارة أمريكا الشمالية، ويصل عدد سكانها لـ 179 ألف ومساحتها 620 كيلومتر مربع.

وشاركت سانت لوسيا في الأولمبياد لأول مرة بأتالانتا 1996، إذ شاركت بـ 6 متنافسين آنذاك كأكبر بعثة لها حتى باريس 2024.

وخلال مشاركتها السابقة في الأولمبياد لم تحقق سانت لوسيا أي ميدالية أولمبية.

وستشارك ألفريد في باريس 2024 في سباق 200 متر سيدات والذي ستقام منافساته الأحد.

وتضم بعثة سانت لوسيا 5 أسماء في 2024، من بينها في ألعاب القوى مايكل جوزيف الذي ينافس في سباق 400 متر رجال.