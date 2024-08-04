أولمبياد باريس - تعدادها 179 ألف.. ألفريد تحقق ميدالية أولى في تاريخ سانت لوسيا
الأحد، 04 أغسطس 2024 - 00:01
كتب : FilGoal
حققت جوليان ألفريد من جزيرة سانت لوسيا أول ميدالية أولمبية في تاريخ بلادها بإحراز ذهبية سباق 100 متر سيدات.
وتفوقت ألفريد على الأمريكية شاكاري ريتشاردسون التي حققت الفضية في مفاجأة كبرى.
ألفريد البالغة 23 عاما أنهت السباق بزمن قدره 10.72 ثانية متفوقة على شاكاري التي حققت زمنا قدره 10.87 ثانية.
سانت لوسيا هي جزيرة في شرق البحر الكاريبي بالقرب من قارة أمريكا الشمالية، ويصل عدد سكانها لـ 179 ألف ومساحتها 620 كيلومتر مربع.
🥇🏃♀️ جوليان ألفريد من سانت لوسيا تحرز ذهبية سباق 100 متر#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/bO1ooXhraC— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 3, 2024
وشاركت سانت لوسيا في الأولمبياد لأول مرة بأتالانتا 1996، إذ شاركت بـ 6 متنافسين آنذاك كأكبر بعثة لها حتى باريس 2024.
وخلال مشاركتها السابقة في الأولمبياد لم تحقق سانت لوسيا أي ميدالية أولمبية.
وستشارك ألفريد في باريس 2024 في سباق 200 متر سيدات والذي ستقام منافساته الأحد.
وتضم بعثة سانت لوسيا 5 أسماء في 2024، من بينها في ألعاب القوى مايكل جوزيف الذي ينافس في سباق 400 متر رجال.