وكيله: جمال الشماخ لا يتدرب لرغبته في الانتقال إلى الأهلي.. وهذا موقف ناديه

كشف مصطفى المقدم وكيل جمال الشماخ الظهير الأيسر لفريق حسنية أغادير المغربي كواليس المفاوضات مع الأهلي بشأن انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

وقال المقدم عبر قناة دي إم سي: "المدرب يرفض رحيل اللاعب بسبب أن النادي يواجه مشكلة في التعاقدات ويجد صعوبة في ترك اللاعب وعدم تعويضه".

وأضاف "الأمر الجيد لجمال الشماخ وناديه والكرة المغربية هو احترافه".

وواصل "جمال الشماخ توقف عن التدريب الجماعي مع حسنية أغادير بسبب مشكتله مع مدرب الفريق لرغبته في الانتقال إلى الأهلي".

وأردف "النادي لم يطلب مني إيقاف المفاوضات مع الأهلي".

وأتم تصريحاته "سنجلس مرة أخرى مع إدارة حسنية أغادير لنتحدث عن انتقال جمال الشماخ إلى الأهلي، لأن الإدارة تريد بيع اللاعب لأنه إذا لم يرحل الآن سيغادر في يناير مجانا".

من هو جمال الشماخ؟

جمال الشماخ لاعب مغربي من مواليد عام 2000 ويلعب في مركز الظهير الأيسر.

وبدأ مسيرته الكروية مع الناشئين في نادي حسنية أغادير، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2020.

ومع حسنية أغادير لعب جمال الشماخ 124 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 11 هدفا.