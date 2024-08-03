كرة سلة - بين سموحة والجزيرة.. في الجول يكشف تفاصيل أزمة أحمد فودة

السبت، 03 أغسطس 2024 - 23:49

كتب : هاني العوضي

أحمد فودة - سموحة سلة

تنقسم الآراء بين المستشارين في لجنة فض المنازعات باتحاد كرة السلة المصري بسبب عملية انتقال أحمد فودة لاعب سموحة السابق.

وحصل نادي الجزيرة على توقيع اللاعب الذي ارتدى قميص سموحة وخاض فترة احترافية في ليبيا والسعودية خلال آخر موسمين.

FilGoal.com يكشف لكم تفاصيل القصة وصولا إلى كيف سيتحرك من سموحة والجزيرة حسب القرار الصادر.

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في موسم 2022-23 انتقل فودة من سموحة لفريق سعودي، وعاد الموسم الماضي 2023-24 لصفوف سموحة بالتوقيع لمدة موسمين.

فودة انضم لسموحة دون الحصول على ورقة إخلاء طرف من النادي السعودي والذي يكلف 350 دولار.

بنهاية الموسم الماضي (الأول له في عقده) قدّم اللاعب طلبا لسموحة بالانتقال لصفوف المدينة الليبي، لكن طلبه قوبل بالرفض من الإدارة.

ووقع اللاعب على استغناء عن باقي مستحقاته المالية من أجل الانتقال للفريق الليبي، وانضم لهم بعد الحصول على ورقة إخلاء الطرف من النادي السعودي.

في الموسم الجاري تقدم اللاعب بشكوى ضد سموحة بعدم الحصول على مستحقاته وطالب بفسخ التعاقد، في المقابل قدّم النادي ما يثبت موقفه.

وتقدم نادي الجزيرة بعرض لضم اللاعب من النادي الليبي، ليصبح موقف اللاعب معلقا محليا بين الجزيرة وسموحة.

لجنة فض المنازعات باتحاد السلة المصري عقدت اجتماعا اليوم السبت لبحث المسألة، وهناك انقسام بين المستشارين في موقف اللاعب، وسيتم إصدار القرار النهائي يوم الأربعاء المقبل.

سموحة قرر التقدم بشكوى للاتحاد الدولي حال تم الحكم لصالح الجزيرة، وإذا تم إيقاف اللاعب سيلجأ الجزيرة للاتحاد الدولي لأنه حصل على إخلاء الطرف باسمه.

أحمد فودة - سموحة سلة كرة سلة
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