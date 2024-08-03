غياب كهربا والشناوي وعبد المنعم.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

السبت، 03 أغسطس 2024 - 23:17

كتب : أحمد الخولي

محمد عبد المنعم - الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

ويغيب محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق ومحمد عبد المنعم عن المباراة المقبلة للراحة، كما يغيب طاهر محمد طاهر وعمرو السولية للإصابة.

ويتواجد حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا مع المنتخب الأولمبي.

ويستمر علي معلول في التعافي من إصابته طويلة الأمد التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب محمود عبد المنعم كهربا بسبب غيابه عن المران لليوم الثاني على التوالي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير - مصطفي مخلوف - محمود الزنفلي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - عمر كمال - أحمد عابدين

خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية - كريم وليد - محمد مجدي أفشة - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: وسام أبو علي

ويحتل الأهلي صدارة الدوري لـ 75 نقطة من 29 مباراة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر المؤدي للهبوط برصيد 25 نقطة من 31 مباراة.

وتقام المباراة يوم الأحد 4 أغسطس في التاسعة مساء على استاد القاهرة.

محمد عبد المنعم الدوري المصري الأهلي
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