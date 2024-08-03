خبر في الجول – المقاولون يتلقى عرضين من الاتحاد والمحلة لضم محمد عنتر

تلقى نادي المقاولون العرب عرضين من الاتحاد السكندري وغزل المحلة لضم محمد عنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد السكندري وغزل المحلة يتنافسان للتعاقد مع عنتر.

ومن المقرر أن يحسم المقاولون قراره خلال الفترة المقبلة.

وبدأ عنتر مسيرته في الأسيوطي قبل التغيير إلى بيراميدز، وانتقل إلى الزمالك في شتاء 2018.

وفي شتاء 2020 رحل إلى المصري واستمر لمدة 3 مواسم إلى أن انتقل إلى سيراميكا كليوباترا.

وفي الشتاء الماضي تعاقد المقاولون معه.

وتوج اللاعب الباغ من العمر 31 ببطولة كأس مصر مع الزمالك موسم 2017-2018، بالإصافة إلى كأس الكونفدرالية 2019.

وكذلك كأس رابطة الأندية المصرية موسم 2022-2023.