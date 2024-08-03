أولمبياد باريس - الأردني عشيش يخسر فرصة المنافسة على الميدالية بصعوبة في الملاكمة

السبت، 03 أغسطس 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

زياد عشيش

خسر الأردني زياد عشيش فرصة الحصول على ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

وودع الأردني منافسات الملاكمة في وزن 71 كيلوجرام بالخسارة البريطاني لويس ريتشاردسون.

وفاز البريطاني بنتيجة 3-2 في ربع النهائي على عشيش.

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وكان عشيش يمني النفس بالوصول للمربع الذهبي والتي تضمن له ميدالية أولمبية بأي نتيجة يحققها، إذ يحصل صاحبي المركزين الثالث والرابع على البرونزية.

وظهر الأردني متأثرا خلال حواره مع بي إن سبورتس: "ما حدث لم يكن بيدي، وقدمت كل ما لدي وتعبت كثيرا".

زياد عشيش

ثم بكى وأكمل قائلا: "هذا تعب سنوات، والحمد لله، كنت أسعى لإسعاد شعبي أكثر لكن لم أستطع".

وواصل "قدمت كل ما لدي لكن لم أستطع بصراحة".

وفاز الأردني في دور الـ 32 على الكازاخي شيمبيرجينوف المصنف الأول في العالم في كبرى مفاجآت المنافسة.

ثم انتصر الملاكم البالغ 25 عاما على الياباني مينساه أوكازاوا وكلاهما بنتيجة 3-2.

وتوقف مشواره في ربع النهائي بنفس النتيجة أمام البريطاني لويس ريتشاردسون.

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