أولمبياد باريس - سباحة.. الأمريكية كاتي ليديتسكي تحقق ذهبية 800 متر حرة للمرة الرابعة على التوالي

فازت السباحة الأمريكية كاتي ليديتسكي بالميدالية الذهبية لسباق سباحة 800 متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وحقق كاتي ليديتسكي الميدالية الذهبية في سباق 800 متر حرة للمرة الرابعة على التوالي في دورات الألعاب الأولمبية.

كاتي ليديتسكي البالغة من العمر 27 عاما سبق لها الفوز بذهبية السباق ذاته في أولمبياد لندن 2012، ريو دي جانيرو 2016، طوكيو 2020.

وتعد الذهبية هي الثانية للسباحة الأمريكية كاتي ليديتسكي في أولمبياد باريس الحالية، بعدما فازت بذهبية سباق 1500 متر سباحة حرة.

كما حققت كاتي الميدالية الذهبية التاسعة لها في دورات الألعاب الأولمبية بشكل عام.

وتمتلك أيضا ليديتسكي 4 ميدالية فضية وميدالية برونزية في الأولمبياد.