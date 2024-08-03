تغريم زد وإيقاف مدربه.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 32
السبت، 03 أغسطس 2024 - 22:56
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية المصرية عن عقوبات الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.
أبرز العقوبات كانت إيقاف مدرب زد بسبب دخول أرض الملعب، وتغريم النادي 20 ألف جنيه لتأخر نزوله في الشوط الثاني.
وجاءت العقوبات كالتالي:
مباراة زد × مودرن سبورت
إيقاف مصطفى إبراهيم مدرب زد لمباراة بسبب الدخول إلى أرض الملعب
تغريم النادي 20 ألف جنيه لتأخر نزوله لمدة 5 دقائق في بداية الشوط الثاني.
مباراة الاتحاد × إنبي
إيقاف سيف تقا لاعب الاتحاد لمباراة بسبب الطرد لحصوله على إنذارين أمام إنبي.
نرشح لكم
خبر في الجول - سيراميكا يوافق على انتقال إيبوكا للدوري الليبي وكيله: جمال الشماخ لا يتدرب لرغبته في الانتقال إلى الأهلي.. وهذا موقف ناديه غياب كهربا والشناوي وعبد المنعم.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون خبر في الجول – المقاولون يتلقى عرضين من الاتحاد والمحلة لضم محمد عنتر تمهيدا لإمكانية انتقاله.. أنس وائل ناشئ الزمالك يبدأ المعايشة في ألمانيا خبر في الجول – بعد رفض العرض الأول.. الأهلي يخطر نيس بسعر بيع عبد المنعم خبر في الجول - كهربا يغيب عن مران الأهلي واستبعاده من مباراة المقاولون قائمة بيراميدز – استمرار تواجد رمضان صبحي.. عودة بوبو ضد زد