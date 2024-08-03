تغريم زد وإيقاف مدربه.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 32

خبر في الجول - سيراميكا يوافق على انتقال إيبوكا للدوري الليبي

وكيله: جمال الشماخ لا يتدرب لرغبته في الانتقال إلى الأهلي.. وهذا موقف ناديه

غياب كهربا والشناوي وعبد المنعم.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

خبر في الجول – المقاولون يتلقى عرضين من الاتحاد والمحلة لضم محمد عنتر

تمهيدا لإمكانية انتقاله.. أنس وائل ناشئ الزمالك يبدأ المعايشة في ألمانيا

خبر في الجول – بعد رفض العرض الأول.. الأهلي يخطر نيس بسعر بيع عبد المنعم

خبر في الجول - كهربا يغيب عن مران الأهلي واستبعاده من مباراة المقاولون

قائمة بيراميدز – استمرار تواجد رمضان صبحي.. عودة بوبو ضد زد