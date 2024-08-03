تغريم زد وإيقاف مدربه.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 32

السبت، 03 أغسطس 2024 - 22:56

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن عقوبات الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.

أبرز العقوبات كانت إيقاف مدرب زد بسبب دخول أرض الملعب، وتغريم النادي 20 ألف جنيه لتأخر نزوله في الشوط الثاني.

وجاءت العقوبات كالتالي:

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مباراة زد × مودرن سبورت

إيقاف مصطفى إبراهيم مدرب زد لمباراة بسبب الدخول إلى أرض الملعب

تغريم النادي 20 ألف جنيه لتأخر نزوله لمدة 5 دقائق في بداية الشوط الثاني.

مباراة الاتحاد × إنبي

إيقاف سيف تقا لاعب الاتحاد لمباراة بسبب الطرد لحصوله على إنذارين أمام إنبي.

رابطة الأندية الدوري المصري زد الاتحاد سيف تقا
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