صلاح: ميسي في الدوري الإنجليزي؟ هو موهبة إلهية

الدوري الأوروبي - تريزيجيه يشارك في تأهل طرابزون للدور التمهيدي الثالث

سام مرسي يمدد عقده مع إبسويتش تاون

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القائد صلاح يصنع هدفا في انتصار ليفربول الودي على ريال بيتيس

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