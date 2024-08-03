"دائما أتبع قلبي".. سامرفيل ينتقل إلى وست هام
السبت، 03 أغسطس 2024 - 22:42
كتب : FilGoal
أعلن نادي وست هام التعاقد مع كريسينسيو سامرفيل قادما من ليدز يونايتد.
ووقع اللاعب الهولندي على عقد حتى 2029.
وقال الجناح الهجومي للموقع الرسمي: "سعيد للغاية، ولا أستطيع الانتظار للبدء".
وأضاف "أنها الخطوة التالية المثالية في مسيرتي، وست هام نادي ضخم، لديه الكثير من الطموح واللاعبين العظماء، لذلك أنا متحمس حقا لوجودي هنا والمضي قدما".
وأنهى حديثه قائلا: "أحاول دائما أن أتبع قلبي، وكان لدي شعور بأن هذا هو أفضل مكان بالنسبة لي لمواصلة التطور كلاعب، ولزيادة مهاراتي قدر الإمكان".
ولم يتم الكشف عن المبلغ المالي الذي دفعه وست هام لنظيره ليدز.
وانتقل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى ليدز قادما من فينورد مقابل 1.5 مليون يورو في صيف 2020.
ولعب الموسم الماضي 49 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 10 آخرين.
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