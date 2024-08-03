أولمبياد باريس - رئيس اتحاد اليد: طموحنا ميدالية تاريخية.. وفخور بفريقنا

السبت، 03 أغسطس 2024 - 22:28

كتب : بسام أبوبكر

محمد الأمين

أفصح محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عن طموحه خلال أولمبياد باريس 2024.

وقال محمد الأمين للمركز الإعلامي: "الدنمارك بطل العالم لثلاث نسخ متتالية، رغم الخسارة إلا أننا قدمنا أداء استثنائيا ثم تعادل تاريخي مع فرنسا صاحبة ذهبية طوكيو وبطل أوروبا".

وأضاف "لن أتطرق إلى هدف الثواني الأخيرة والحالة الجدلية وصحة هدف التعادل للمنتخب الفرنسي الذي لعب علي أرضه ووسط جماهيره".

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وأكمل "ثم التألق والفوز المدوي في مواجهة عمالقة النرويج ثاني العالم ومتصدر الترتيب في المجموعة، بالإضافة إلى الفوز علي منتخب المجر وهو فريق عالمي والحمد لله نحن ننافس علي المركز الثاني في المجموعة".

وتابع "بشكل عام نقدم مستوى مختلف في هذه النسخة تحديدا من الأولمبياد بعد الخبرة الكبيرة لمنتخبنا والنضج الملحوظ في الأداء من نجومنا الكبار".

وواصل "نشعر بالفخر بأبطالنا وبشهادة الخبراء والمتابعين هم خيرة نجوم الصف الأول من نجوم العالم، ونفتخر بهؤلاء الصفوة من أولاد مصر".

وشدد "دمج الكوكبة من نجوم منتخبنا مع المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور بخبراته الكبيرة كان له أثر السحر في خطة التطور والبرنامج الذي وضعه اتحاد اليد منذ أولمبياد طوكيو، هذا مجهود المخلصين من رجال كرة اليد المصرية إذ تعاهد عليه الجميع".

وأردف "لا أخفي سرا دور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي دعمنا وعاش معنا الأحداث خطوة بخطوة ووفر كل سبل الدعم، بالإضافة إلى دور اللجنة الأولمبية وياسر إدريس الذي نشكره علي مجهوده".

وأنهى حديثه "الطريق مازال صعبا ولم نحقق أي شيء بعد رغم طفرة الأداء ولمسة التميز لكن طموحنا ميدالية تاريخية في باريس تتوج المجهود الكبير لهذا الجيل التاريخي لكرة اليد ".

وضمن منتخب مصر تأهله لربع النهائي بعد الفوز على النرويج أمس الجمعة.

ويلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين غدا الأحد في ختام دور المجموعات.

أولمبياد باريس 2024 محمد الأمين كرة يد الدنمارك فرنسا
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