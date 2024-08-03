خبر في الجول – بعد رفض العرض الأول.. الأهلي يخطر نيس بسعر بيع عبد المنعم

أخطر الأهلي نادي نيس الفرنسي السعر المطلوب لبيع مدافعه محمد عبد المنعم في الصيف الجاري.

وكشف لويك تانزي الصحفي بجريدة ليكيب الفرنسية أن الأهلي رفض العرض الأول من نيس لضم عبد المنعم.

وعلم FilGoal.com أن العرض الذي رفضه الأهلي من نيس كان يبلغ 2.5 مليون يورو.

وأن الأهلي أبلغ النادي الفرنسي أن السعر المطلوب لبيع عبد المنعم هو 6 ملايين دولار.

ويرى الأهلي أن محمد عبد المنعم هو أفضل مدافع في مصر وقارة إفريقيا في الوقت الحالي وأن سعر بيعه لا يجب أن يقل عن 6 ملايين دولار.

هذا ويستعد النادي الفرنسي للتقدم بعرض جديد للأهلي للتعاقد مع عبد المنعم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأنهى نيس الدوري في الموسم الماضي بالمركز الخامس وسيشارك الفريق بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024/2025.

محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 سنة تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2017-2018 لكنه لم يشارك وخرج للإعارة مع سموحة ثم مودرن سبورت، قبل أن يعود للأهلي مطلع عام 2022.

وفي الموسم الحالي لعب عبد المنعم مع الأهلي 44 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

ومع الأهلي حقق عبد المنعم الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين.