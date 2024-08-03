خبر في الجول - كهربا يغيب عن مران الأهلي واستبعاده من مباراة المقاولون

السبت، 03 أغسطس 2024 - 21:56

كتب : أحمد الخولي

كهربا - الأهلي

غاب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي عن تدريبات الفريق اليوم السبت.

وعلم FilGoal.com أن كهربا خرج من قائمة مباراة الأهلي أمام المقاولون إثر غيابه عن المران الجماعي لليوم الثاني على التوالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

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الأهلي فاز في آخر مبارياته على البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة الـ 32.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة قبل خوض آخر جولتين في الموسم، أولهم أمام المقاولون.

بينما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في مباراته الماضية.

الأهلي رفع رصيده إلى 75 نقطة من 29 مباراة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر المؤدي للهبوط برصيد 25 نقطة من 31 مباراة.

وتقام المباراة يوم الأحد 4 أغسطس في التاسعة مساء على استاد القاهرة.

كهربا الأهلي الدوري المصري المقاولون
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