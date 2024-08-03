قائمة بيراميدز – استمرار تواجد رمضان صبحي.. عودة بوبو ضد زد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة فريقه ضد زد.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه زد في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل من الأسبوع 29 المؤجل.

وتم ضم محمد رضا "بوبو" الذي لم يتواجد في قائمة الفريق في المباراة الماضية ضد فاركو.

واستمر تواجد رمضان صبحي منذ عودته من الإيقاف.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود عبد العاطي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - يوسف أسامة - محمد رضا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة من 31 مباراة.

بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 47 نقطة من 29 مباراة.