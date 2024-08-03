صحفي ليكيب: الأهلي يرفض عرض نيس الأول لضم عبد المنعم

رفض النادي الأهلي العرض الأول المقدم من نادي نيس الفرنسي لضم محمد عبد المنعم مدافع الأحمر.

وكشف لويك تانزي الصحفي بجريدة ليكيب الفرنسية أن الأهلي رفض العرض الأول من نيس لضم عبد المنعم.

وأن المفاوضات جارية بين الطرفين في الوقت الحالي، ويستعد النادي الفرنسي للتقدم بعرض جديد للأهلي للتعاقد مع عبد المنعم.

وأنهى نيس الدوري في الموسم الماضي بالمركز الخامس وسيشارك الفريق بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024/2025.

محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 سنة تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2017-2018 لكنه لم يشارك وخرج للإعارة مع سموحة ثم مودرن سبورت، قبل أن يعود للأهلي مطلع عام 2022.

وفي الموسم الحالي لعب عبد المنعم مع الأهلي 44 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

ومع الأهلي حقق عبد المنعم الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين.