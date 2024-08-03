تمهيدا لرحيلهما.. تياجو موتا يستبعد كييزا وديالو من ودية يوفنتوس

السبت، 03 أغسطس 2024 - 21:32

كتب : FilGoal

كييزا - يوفنتوس - فيرونا

استبعد تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس الثنائي فيديريكو كييزا وتياجو ديالو من ودية الفريق.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس منافسه بريست وديا اليوم السبت.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت فإن إدارة النادي الإيطالي واضحة بشأن رغبتها في بيع كييزا خلال الصيف الجاري ولذلك تم استبعاده من ودية الفريق.

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وينتهي عقد كييزا بنهاية الموسم الجديد ولذلك يحق له التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل حال عدم رحيله.

ودخل نادي روما بقوة للتعاقد مع كييزا في الفترة الماضية، لكن لم يجد جديد بشأن الأمر حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر تم استبعاد ديالو لرغبة النادي في إعارته الصيف الحالي.

وتم التعاقد مع ديالو قادما من ليل في الشتاء الماضي رغم إصابته بالرباط الصليبي.

الدوري الإيطالي تياجو ديالو يوفنتوس فيديريكو كييزا
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