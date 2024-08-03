تحت قيادة نبيه.. 48 لاعبا في معسكر مصر مواليد 2007

استدعى أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 قائمة مكونة من 48 لاعبا.

وقرر نبيه انطلاق معسكر الفريق يوم 5 أغسطس الجاري وحتى 7 من الشهر ذاته بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

واختار الجهاز الفني للمنتخب 48 لاعبا للتواجد في المعسكر على أن يتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين، لمتابعتهم وتقييم مستواهم .

ومن المقرر إقامة معسكرا جديدا نهاية الشهر الجاري لاختبار لاعبين جدد آخرين من مختلف الفرق والدرجات واختيار الأفضل ومنح الفرصة للجهاز الفني لمتابعة أكثر من لاعب .

ويأتي الجهاز الفني لمنتخب مصر 2007 كالتالي:

• منتخب مصر للناشئين "مواليد 2007"

المدير الفني: أسامة نبيه

المدرب العام: شريف عبد الفضيل

مدرب: محمد عمر النور

مدرب حراس المرمى: إبراهيم عبد الجواد