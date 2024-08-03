تحت قيادة نبيه.. 48 لاعبا في معسكر مصر مواليد 2007
السبت، 03 أغسطس 2024 - 21:04
كتب : بسام أبوبكر
استدعى أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 قائمة مكونة من 48 لاعبا.
وقرر نبيه انطلاق معسكر الفريق يوم 5 أغسطس الجاري وحتى 7 من الشهر ذاته بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.
واختار الجهاز الفني للمنتخب 48 لاعبا للتواجد في المعسكر على أن يتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين، لمتابعتهم وتقييم مستواهم .
ومن المقرر إقامة معسكرا جديدا نهاية الشهر الجاري لاختبار لاعبين جدد آخرين من مختلف الفرق والدرجات واختيار الأفضل ومنح الفرصة للجهاز الفني لمتابعة أكثر من لاعب .
ويأتي الجهاز الفني لمنتخب مصر 2007 كالتالي:
• منتخب مصر للناشئين "مواليد 2007"
المدير الفني: أسامة نبيه
المدرب العام: شريف عبد الفضيل
مدرب: محمد عمر النور
مدرب حراس المرمى: إبراهيم عبد الجواد
نرشح لكم
خبر في الجول - كهربا يغيب عن مران الأهلي واستبعاده من مباراة المقاولون قائمة بيراميدز – استمرار تواجد رمضان صبحي وضم محمد رضا ضد زد صحفي ليكيب: الأهلي يرفض عرض نيس الأول لضم عبد المنعم مصدر من الزمالك لـ في الجول: حل أزمة إيقاف القيد مرتبط بما سيعلنه اتحاد الكرة خبر في الجول – المصري يقدم عرضا لـ غزل المحلة لضم بسام وليد منتخب مصر الأولمبي يسافر إلى ليون من مارسيليا بالقطار منتخب مصر الأولمبي يكشف لـ في الجول: لا إيقافات أمام فرنسا فوت ميركاتو: نيس يفاوض الأهلي لضم محمد عبد المنعم