مصدر من الزمالك لـ في الجول: حل أزمة إيقاف القيد مرتبط بما سيعلنه اتحاد الكرة

كشف مصدر مسؤول من الزمالك عن كيف يستعد النادي لحل أزمة إيقاف القيد الخاصة به بشكل نهائي قبل الموسم الجديد.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "ننتظر إعلان اتحاد الكرة موعد بدء القيد المحلي استعدادا للموسم الجديد أولا".

وأضاف "بعدها سيتم دفع المبلغ المتبقي لرفع إيقاف القيد عن الزمالك والخاص بمتأخرات مساعدي جوسفالدو فيريرا".

وأكمل "لماذا ندفع المبلغ المتبقي والذي يبلغ 40 ألف دولار الآن والنادي لديه أولويات مالية أخرى أهم في الوقت الحالي".

وأتم تصريحاته "لدينا أولويات مالية الآن نعمل عليها ومنها مستحقات خالد بوطيب المجدولة، وبعدها سيتم دفع المبلغ المتبقي لرفع إيقاف القيد بمجرد فتح باب القيد المحلي في مصر".

وكان الزمالك أعلن التوصل لاتفاق مع المغربي خالد بوطيب لجدولة مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء والتي بسببها تم إيقافه من القيد.

وحصل خالد بوطيب على جزء من مستحقاته المالية على أن يتم جدولة باقي المبلغ، ومن ثم إنهاء هذه الأزمة.

ويتبقى للزمالك سداد مبلغ 40 ألف دولار لمساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأسبق لحل أزمة إيقاف القيد عن الأبيض بشكل نهائي.