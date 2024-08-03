لتعويض موراتا.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع ثاني هدافي الدوري الإسباني

السبت، 03 أغسطس 2024 - 20:50

كتب : FilGoal

أليكساندر سورلوث

أعلن نادي أتليتكو مدريد تعاقده مع أليكساندر سورلوث قادما من فياريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق سورلوث مع فياريال في الموسم الماضي إذ احتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني بعد تسجيل 23 هدفا.

وإجمالا شارك في 41 مباراة في جميع البطولات وسجل 26 هدفا وصنع 6 آخرين.

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ووقع سورلوث على عقد حتى 2028.

وحسب التقارير الإخبارية فإن التعاقد تم مقابل 35 مليون يورو.

وعوض روخيبلانكوس رحيل ألفارو موراتا إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبدأ النرويجي مسيرته مع روزنبورج النرويجي وبودو جليمت النرويجي وخرونيجين الهولندي وميتيلاند الدنماركي وكريستال بالاس الإنجليزي وجينت البلجيكي وطرابزون سبور التركي.

وفي موسم 2017-18 توج مع ميتيلاند بلقب الدوري الدنماركي.

وحقق في موسم 2019-2020 لقب كأس تركيا وحاز جائزة هداف الدوري التركي وكأس تركيا وفاز بجائزة أفضل مهاجم في تركيا.

ومع سوسيداد حاز جائزة أفضل لاعب في شهر يناير 2023 بالدوري الإسباني.

وخاض بقميص منتخب النرويج 53 مباراة دولية سجل 18 هدفا.

الدوري الإسباني أليكساندر سورلوث أتليتكو مدريد فياريال
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