أولمبياد باريس سلة - بفارق 21 نقطة.. أمريكا تواصل استعراض القوة بالفوز على بورتوريكو
السبت، 03 أغسطس 2024 - 20:10
كتب : FilGoal
واصل منتخب أمريكا لكرة السلة للرجال انتصاراته الكبيرة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وحقق الفوز على بورتوريكو بنتيجة 104-83 في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.
وضمن منتخب أمريكا التأهل في صدارة مجموعته بعدما حقق الفوز في 3 مباريات.
شهدت المباراة تألق أنتوني إدواردز من جانب المنتخب الأمريكي وذلك بعدما سجل 26 نقطة منها 3 ثلاثيات.
كما سجل ليبرون جيمس 10 نقاط لمنتخب أمريكا.
ويأتي منتخب أمريكا في التصنيف الأول قبل إجراء قرعة دور الثمانية للأولمبياد، والذي سيلعب فيها ضد أحد المنتخبين أصحاب التصنيف الرابع ولم يتم تحديدهما حتى الآن.
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