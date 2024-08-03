أولمبياد باريس - كينوين زيهانج تكتب تاريخيا لـ الصين وآسيا.. وتحصد ذهبية تنس السيدات

السبت، 03 أغسطس 2024 - 20:05

كتب : FilGoal

كينوين زيهانج - تنس

حصدت الصينية كينوين زيهانج ذهبية أولمبياد باريس 2024 في التنس.

وفازت الصينية في النهائية على الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين دون رد.

وجاءت نتيجة المجموعتين 6-2 و6-3 في مباراة استمرت ساعة و46 دقيقة.

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وأصبحت كينوين المصنفة السابعة عالميا أول صينية تفوز بذهبية في منافسات التنس بالأولمبياد سواء سيدات أو رجال.

وهي أيضا أول لاعبة آسيوية تصل إلى نهائي فردي السيدات أو الرجال في الأولمبياد، وأول من تحقق اللقب.

وسبق أن حققت كينوين مفاجأة كبرى بالفوز على المصنفة الأولى عالميا البولندية إيجا شيفونتك في نصف النهائي.

وفازت إيجا المصنفة الأولى على العالم في مباراة المركز الثالث على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا، المصنفة 67 عالميا.

وجاء نتيجة الشوطين: 6-2 و6-1، إذ أصبحت أول لاعبة تهزم المصنفة الأولى على العالم في الملاعب الترابية.

ورفعت كينوين حتى الآن رصيد الصين من الميداليات الذهبية في باريس 2024 لـ 16 بالإضافة لـ 11 فضية و9 برونزيات.

كينوين زيهانج تنس أولمبياد باريس باريس 2024
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